ABD'de yayınlanan yarışma programında cinsel saldırı!

ABD'de bir süper yatta çekilen yarışma programında skandal anlar yaşandı. Below Deck isimli yarışma programının Luke isimli erkek yarışmacısı, kadın yarışmacının haberi olmadan yatağına çıplak şekilde girdi. Saldırgan erkek yarışmadan diskalifiye edildi.

ABD'de yayınlanan Below Deck isimli yarışmada erkek yarışmacılardan biri, uyuduğu sırada kadın yarışmacının yatağına çıplak şekilde girdi. Yarışmacı diskalifiye edildi.

Süper yatta çalışan ve ikamet eden mürettebat üyelerinin hayatlarını anlatan Below Deck reality programında cinsel saldırı yaşandı.

Luke isimli bir erkek yarışmacı, kadın yarışmacının yatağına çıplak bir şekilde girdi. Kadın yarışmacı, erkek yarışmacıya uzaklaşmasını istedi ancak talebi karşılıksız kaldı.

Bunun üzerine yapımcılar, erkek yarışmacıyı dışarı çıkarmak için odaya girmeye çalıştıklarında ise kapı sert bir şekilde yüzlerine kapandı.

Yapımcıların müdahalesi üzerine odadan zorla çıkan yarışmacı diskalifiye edilirken çok sayıda izleyici de duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

"İZNİM YOKTU"



Yapımcılar, kadın yarışmacı Margot'a Luke'a odaya girmesi için izin verip vermediğini sordu. Margot 'uykuda olduğunu', uyandığında Luke'u çıplak bir şekilde yatağında gördüğünü ve izni olmadığını söyledi.