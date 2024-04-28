ABD'deki Filistin'e destek gösterilerinde son durum: Bağımsız başkan adayı da gözaltında!

ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri, müdahalelere rağmen sürüyor. Washington Üniversitesi'nde 80, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde ise 72 kişi gözaltına alındı. Güney California Üniversitesi'nde ise kampüs geçici olarak kapatıldı. Harvard Üniversitesi'nde ise öğrencilerin avluda Filistin bayrağını göndere çekmesinin ardından polis, bayrağın kaldırılmasını talep etti. Öte yandan Washington Üniversitesi'nde gözaltına alınanlar arasında 2024'teki başkanlık seçimleri için Yeşil Parti'den bağımsız aday Jill Stein de bulunuyor.

ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri, üniversite yönetimi ve polisin müdahalelerine rağmen devam ediyor.

Öğrenciler, üniversite kampüslerindeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarken, üniversite ve yerel yetkililer, kampüs kapatma, gözaltına alma gibi eylemlerle karşılık veriyor.

Öte yandan Gazze'ye destek gösterilerine katılan üniversite ve öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor.

WASHİNGTON ÜNİVERSİTESİ’NDE 80’DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

CNN'in haberine göre, Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi'nden, kampüste süren Filistin'e destek gösterilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Polisin 80'den fazla kişiyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, kampüste kamp kuran öğrencilerin "niyetlerinin iyi olmadığı ve tehlikeli olabilecekleri" ifade edildi.

Washington Üniversitesi'nde gözaltına alınanlar arasında 2024'teki başkanlık seçimleri için Yeşil Parti'den bağımsız aday Jill Stein ve kampanya yöneticisinin de bulunduğu belirtildi.

Stein yaptığı açıklamada, “Burada demokrasi için, insan hakları için, soykırımı sona erdirmek için ayağa kalkan öğrencilerle aynı hizada duracağız” dedi.

GÜNEY CALİFORNİA ÜNİVERSİTESİ’NDEN KAMPÜS KAPATMA KARARI

Güney California Üniversitesi'nin (USC) sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "bir kargaşa nedeniyle" üniversite kampüsünün kampüste yaşayanlar hariç herkese geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

Filistin'e destek için gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı USC'den geçen hafta yapılan açıklamada mayıstaki ana mezuniyet töreninin yapılmayacağı belirtilmişti.

ARİZONA EYALET ÜNİVERSİTESİ’NDE 72 KİŞİYE GÖZALTI

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden, kampüste süren Filistin'e destek gösterilerinde gözaltına alınanlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 15'i öğrenci 72 kişinin, "izinsiz kamp kurdukları" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

HARVARD'DA POLİS FİLİSTİN BAYRAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Üniversitenin öğrencilerince çıkarılan The Harvard Crimson gazetesinin haberine göre, Harvard Avlusu'na kamp kuran öğrencilerin Filistin'e destek gösterisi sürüyor.

Öğrencilerin avluda Filistin bayrağını göndere çekmesinin ardından polis, bayrağın kaldırılmasını talep etti.

Üniversite çalışanları bayrağı indirirken göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.