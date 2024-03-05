ABD'den casus yazılım şirketi Intellexa'ya yaptırım

ABD, ülke yetkililerini hedef aldıkları gerekçesiyle casus yazılım şirketi Intellexa ile şirketin kurucusu, eski İsrail ordusu mensubu Tal Jonathan Dilian ve ortağını yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Predator casus yazılımını meydana getiren Yunanistan merkezli Intellexa şirketine ilişkin yaptırım kararını açıkladı.

Açıklamada, Intellexa ve bağlantılı 2 kişi ile 5 kuruluşun yaptırım listesine alındığı ifade edilerek, bu kişi ve şirketlerin, "ABD'li hükümet yetkilileri ve gazeteciler dahil ülke vatandaşlarını hedef alan casus yazılımın geliştirilmesi, işletilmesi ve dağıtımını yaptığı" kaydedildi.

Intellexa'nın kurucusu ve eski İsrail ordusu mensubu olduğu belirtilen Tal Jonathan Dilian'ın yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, şirkette yöneticilik hizmeti sağlayan Sara Aleksandra Fayssal Hamou'ya da yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan diğer kuruluşlar arasında Intellexa ile bağlantısı bulunan İrlanda merkezli Intellexa Limited ile Thalestris Limited, Kuzey Makedonya merkezli Cytrox AD ve Macaristan merkezli Cytrox şirketlerinin yer aldığı bildirildi.

PREDATOR CASUS YAZILIMI

Intellexa'nın geliştirdiği Predator'un, İsrailli yazılım firması NSO tarafından geliştirilen ve 45 ülkede kullanıldığı belirlenen Pegasus isimli casus yazılımı örnek alarak tasarlandığı belirtiliyor.

Birçok casus yazılım gibi Predator, akıllı telefonlara e-posta veya kısa mesaj üzerinden yollanan bağlantıların tıklanmasıyla cihaza sızıyor.

Bağlantıyı tıklayan kişi, internet üzerinden gizlice ayrı bir bağlantıya yönlendirilerek Predator'u habersizce telefonuna yüklüyor. Cihazda yüklenmiş görünmeyen Predator üzerinden telefonun arama kayıtları dahil birçok bilgisine erişilebiliyor.

Predator casus yazılımı Nisan 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü.