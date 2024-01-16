ABD'den Erbil açıklaması: Füze saldırılarında ABD personeli veya tesisi hedef alınmadı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran Devrim Muhafızları'nın dün akşam saatlerinde Erbil'e düzenlediği balistik füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Füze saldırılarında ABD personeli veya tesisi hedef alınmadı" denildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran Devrim Muhafızları'nın Erbil'e düzenlediği saldırılarda "ABD personeli veya tesisinin hedef alınmadığı" bilgisini verdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, AA'ya e-posta yoluyla açıklama yaptı.

Watson, açıklamada, "Raporları gördük, Irak ve Suriye'nin kuzeyini etkileyen füzeleri takip ettik. Hiçbir ABD personeli veya tesisi hedef alınmadı" bilgisini verdi.

Watson, ABD'nin üst düzey Iraklı yetkililerin yanı sıra IKBY yetkilileriyle de temas halinde olduğunu söyleyerek, "İran, bunun Kirman ve Rask'taki IŞİD kaynaklı terörist saldırılara yanıt olduğunu iddia ediyor" ifadelerini kullandı.

Watson, "Durumu değerlendirmeye devam edeceğiz, ancak ilk belirtiler bunun pervasız ve dikkatsiz saldırılar olduğu yönünde" dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miller, "ABD, İran'ın bugün Erbil'e düzenlediği saldırıları güçlü biçimde kınıyor ve saldırılarda ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyor" dedi.

ABD'nin, Irak hükümetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) verdiği desteğe dikkati çeken Miller, "İran'ın, Irak'ın istikrarını baltalayan pervasız füze saldırılarına karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

ERBİL'E BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.​​​​​​​

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki IŞİD'e ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" aktarılmıştı.