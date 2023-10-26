ABD'den Erdoğan'ın Hamas sözlerine yanıt

ABD'den AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hamas’ın bir terör örgütü olmadığı” yönündeki sözlerine yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada "Hamas konusundaki tutumumuz net. ABD, Hamas'ı ‘terör örgütü’ olarak tanımlıyor" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş bir mücahitler grubudur" sözlerine yanıt verildi.

VOA Türkçe'den Dilge Timoçin’in haberine göre, 'Hamas’ın terör örgütü olduğu konusunda ABD’nin tutumunun net olduğu' belirtilen açıklamada, "Hamas konusundaki tutumumuz net. ABD, Hamas'ı 1997 yılında, sivil hedeflere karşı gerçekleştirdiği önceden tasarlanmış, siyasi amaçlı şiddet eylemleri nedeniyle ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanımlıyor" denildi.

“7 Ekim'de gerçekleştirdiği dehşet verici eylemlerle açıkça ortaya koyduğu üzere, Hamas terör konusunda kararlı" denilen açıklamada, "Hamas bu krizin her aşamasında Filistin halkının çektiği acıları daha da arttırmış ve sürekli hale getirmiştir. Hamas teröristleri Filistin halkının haysiyet ve barış özlemlerini temsil etmemekte ya da ilerletmemektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, İsrail’in Hamas’a verdiği karşılıkla, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı arasında benzerlik kurulmasıysa reddedilerek, “Rusya, komşularının topraklarını ele geçirmek ve kan dökerek sınırlarını genişletmek amacıyla Ukrayna'da kışkırtılmamış ve haksız bir savaş başlattı. İsrail ise Hamas tarafından gerçekleştirilen korkunç bir terör saldırısına karşılık vermekte ve kendisini terörizme karşı savunuyor” denildi.

Bakanlık, “Başkan Biden'ın da ifade ettiği üzere, İsrail'e saldırı, Putin'in topyekun işgalini başlatmasından bu yana çok ağır yaralar alan Ukrayna halkına uygulanan yaklaşık 20 aylık savaş, trajedi ve vahşetin bir benzeridir. Hamas ve Putin, farklı tehditleri temsil ediyor, ama ortak noktaları şu; her ikisi de komşu bir demokrasiyi yok etmek istiyor. Tarih bize şunu öğretti; teröristler terörlerinin bedelini ödemediğinde, diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediğinde, daha fazla kaos, ölüm ve yıkıma neden oluyor. Amerika'ya ve dünyaya yönelik maliyet ve tehditler de artmayı sürdürüyor. Avrupa'nın ötesinde, müttefiklerimizin ve belki de en önemlisi düşmanlarımızın ve rakiplerimizin bizi izlediğini biliyoruz. Ukrayna'daki tepkimizi de izliyorlar. Eğer çekip gider ve Putin'in Ukrayna'nın bağımsızlığını ortadan kaldırmasına izin verirsek, dünyanın dört bir yanındaki saldırganlar da aynı şeyi denemek için cesaret bulacaklardır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, gün gerçekleştirdiği AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş bir mücahitler grubudur" demişti.

Batılı güçlerin İsrail için döktükleri gözyaşının, sahtekarlığın dik alası olduğunu söyleyen Erdoğan “Daha dün Ukrayna’da yaşanan savaşta ortaya çıkan kayıplar için dünyayı ayağa kaldıranların, Gazze’deki aleni katliama duvar kesilmesi, bu riyakarlığın en somut ifadesidir” diye konuşmuştu.