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ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında ABD'den açıklama geldi.

Güncel
  • 04.09.2023 19:05
  • Giriş: 04.09.2023 19:05
  • Güncelleme: 04.09.2023 19:09
Kaynak: Haber Merkezi
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ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
FOTOĞRAF: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında ABD'den açıklama geldi. ABD'den yapılan ilk açıklamada "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. ABD, BM ve Türkiye'ye minnettar." ifadeleri yer aldı.

CNN TÜRK'ün özel haberine göre; CNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy, "Rusya hükümetini müzakereleri yeniden başlatmaya, girişimi uzatmaya ve tamamen uygulamaya çalışıyoruz. ABD, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye minnettardır" açıklamasında bulundu.

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