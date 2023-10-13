ABD'den İsrail-Filistin çatışmasında ölen gazetecilerle ilgili açıklama: Yaptığınız iş riskli

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, "Hepinizin yaptığı işin inanılmaz derecede riskli olduğunu biliyoruz ve bugün yaşananlar bunun bir hatırlatıcısı" dedi.

Beyaz Saray, İsrail-Filistin çatışmasını takip ederken ölen ve yaralanan gazetecilerle ilgili, "Hepinizin yaptığı işin inanılmaz derecede riskli olduğunu biliyoruz ve bugün yaşananlar bunun bir hatırlatıcısı." dedi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, ABD Başkanı Joe Biden'ın Philadelphia'daki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki saldırılarda Reuters haber ajansından bir gazetecinin hayatını kaybettiğini, Al Jazeera ve AFP muhabirlerinin de ciddi şekilde yaralandığını kaydeden Dalton, "En kalbi dualarımız bu gazetecilerin aileleriyle." dedi.

Dalton, bir gazetecinin de aile üyelerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Hepinizin yaptığı işin inanılmaz derecede riskli olduğunu biliyoruz ve bugün yaşananlar bunun bir hatırlatıcısı." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Yardımcısı Dalton, yaralanan gazetecilere acil şifalar diledi.

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.