ABD'den Kızıldeniz’de hücum botlarıyla tatbikat

ABD’nin Kızıldeniz’de görev yapan USS Mason savaş gemisinde bulunan denizciler, hücum botlarıyla tatbikat düzenledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) son dönemde Husilerin ticari gemilere saldırılar gerçekleştirdiği Kızıldeniz'de tatbikat yaptı.

ABD Donanması Merkez Komutanlığı, 4 Ocak’ta düzenlenen tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, “Güdümlü füze destroyeri USS Mason'dan denizciler, 4 Ocak'ta Kızıldeniz'de Refah Muhafızları Operasyonu'nu desteklemek üzere faaliyet gösterirken hücum botu operasyonları yürüttü” denildi.

REFAH MUHAFIZLARI OPERASYONU

ABD Savunma Bakanlığı, Aralık 2023’te Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik artan Husi saldırıları sonucu 9 ülkenin katılımıyla başlatılan ‘Refah Muhafızları Operasyonu’nu duyurmuştu.

ABD, İngiltere, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve Yunanistan’ın katıldığı operasyona Avustralya ve Hindistan da destek veriyor. Operasyon, Yemenli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde ticari gemilere yönelik saldırılarına müdahale etmeyi ve engellemeyi amaçlıyor.





