ABD'den Rus petrolünün tavan fiyat uygulamasını ihlal eden 4 şirkete yaptırım

ABD'de Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı Batılı ülkeler tarafından Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulamasını ihlal eden Liberya menşeli ve BAE merkezli toplamda 4 şirkete yaptırım kararı açıkladı.

ABD, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

Hazine Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, karar, Rusya'ya ait olduğu belirtilen Liberya menşeli bir şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 3 firmayı kapsıyor.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın en üst düzey enerji yetkilisi, koalisyonun tavan fiyat kısıtlamasının ve yaptırımlarımızın Rusya petrolündeki indirimlerin genişletilmesine yol açtığını ve Kremlin'in yasa dışı savaş için kullandığı geliri azalttığını itiraf etti" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIM KARARI UYARI NİTELİĞİNDE

Nelson, Rus petrolünün tavan fiyat uygulamasını ihlal eden gemilere karşı alınan yaptırım kararının, tavan fiyat ihlallerine karşı tedbirlerin süreceğine dair uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Bakanlık açıklamasında, ABD'nin, Rusya menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını yasaklama kararı alan G7 ülkeleri, Avrupa Birliği ve Avustralya'nın dahil olduğu ve "tavan fiyat koalisyonu" olarak adlandırılan uluslararası koalisyonun üyesi olduğu vurgulandı.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, G7 ülkelerinin, Rusya'da çıkarılan elmasların ithalatının yasaklanmasına dair taahhütlerini uygulamaya yönelik iki yeni karar daha yayımladı.