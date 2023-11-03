ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: Türkiye'den 7 şirket listede

ABD, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile bağlantılı isimler ve kuruluşlar hakkında yeni yaptırım kararları aldı. Yaptırım uygulanan isimler arasında Türkiye merkezli yedi şirket bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya üçüncü ülkelerden teknoloji ve teçhizat sağlayarak Ukrayna'ya karşı savaşta yardım ettiği gerekçesiyle aralarında Türkiye'den kişi ve kuruluşların da olduğu isimlere yeni yaptırımlar getirdiğini açıkladı.

Rusya’nın askerî saldırılarına devam etmek için ihtiyaç duyduğu teknoloji malları ve ekipmanları sağlamak açısından üçüncü ülke tedarikçilerine güvendiğini ifade eden ABD’li yetkililer, “Rusya, Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile meşru ekonomik ilişkilerini istismar etmeye devam etmektedir. Bu ülkeler Rusya'ya yabancı teknoloji ve ekipman ihraç eden ve aktaran merkezler haline gelmiştir” açıklamasına bulundu.

TÜRKİYE'DEN 7 ŞİRKET LİSTEDE

Amerika'nın Sesi (VoA) Türkçe'nin aktardığına göre Çin, Türkiye ve BAE'de yerleşik şirketlerin Rusya'nın silah sistemleri için ihtiyaç duyduğu kritik bileşenler dahil yüksek öncelikli çift kullanımlı mallar göndermeye devam ettiğini belirten ABD Hazine Bakanlığı, üç ülkenin hükümetleri ile potansiyel yaptırımları ve ihracat kontrol zafiyetlerini ikili işbirliği ruhu içinde birlikte ele almak için çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Bakanlığın 2 Kasım Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye merkezli yedi şirketin adı geçiyor. Açıklamanın Türkiye başlığı altında yer alan Azint Elektronik, Basilevs Lojistik, Bosphorus Gate, Jacbac Technology, Kuzey Logistics, Smart Techno Group ve Technopartner isimli şirketlerin Rusya’ya mikroelektronik üretim ekipmanı, elektronik entegre devreler, tantal ve çok katmanlı seramik kapasitörler, veri alma, dönüştürme ve iletme makineleri, lityum-iyon piller, elektrikli bataryalar ve metal işleme aletleri, metal tornalama takım tezgahları için aletler, kalibrasyon ve malzeme test ekipmanları için mallar gönderdiği kaydedildi.

Yedi şirket, Rusya ekonomisinin elektronik, teknoloji, taşımacılık sektöründe faaliyet gösterdiği için ABD’nin yaptırım listesine alındı.