ABD'den UNRWA mesajı: "Yapılan yardımcı sona erdirebiliriz"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'nin ek finansman tasarısını onaylaması durumunda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yapılan yardımı sona erdirilerek başka kurumlara aktarılabileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Senato'nun, "bazı üyelerinin Hamas'la irtibatlı olduğu iddiası" nedeniyle UNRWA'ya yapılan yardımların engellenmesine dair yasa tasarısı hazırladığını doğrulayan Patel, BM'nin de bu konuda bir soruşturma başlattığına değinerek, bu gelişmenin de gözden geçirileceğini belirtti.

Patel, "ABD açısından bakıldığında bu yaklaşımların somut sonuçlarını görmek istiyoruz. Bu arada Gazze'deki acil insani ihtiyaçların karşılanmasına nasıl devam edebileceğimiz konusunda diğer bağışçılarla yakın istişarede bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Sözcü yardımcısı ayrıca, UNRWA'nın finansmanını Gazze'ye yardım sağlamak üzere, Dünya Gıda Programı, UNICEF ve diğer STK'ler gibi "diğer ortaklara" yönlendirilebileceğini belirtti.

Vedant Patel, soruşturmanın hızlı şekilde sonuçlanmasını önemsediklerini, UNRWA'nın çalışmalarının "ne kadar hayati olduğunu" bildiklerini vurguladı.

UNRWA 31 Aralık 2023'te, ABD Temsilciler Meclisine gönderdiği cevabi mektubunda, ajansın Gazze'deki ana işlevinin 1,7 milyon yerlerinden edilmiş Filistinliye destek olduğunu ve Hamas'la irtibatlı olduğu iddia edilen çalışanlarıyla ilgili soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdüğünü bildirmişti.

ABD Senatörleri tarafından pazar günü açıklanan bir yasa tasarısında, UNWRA'ya sağlanan fonları engelleyen bir hüküm yer alıyordu.