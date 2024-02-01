ABD'den üs saldırısına misilleme: Saldırı onaylandı

ABD'de yayın yapan CBS, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Irak ve Suriye'de birden çok hedefe, birkaç gün sürecek saldırıların onaylandığını duyurdu.

ABD'nin Irak ve Suriye'de birden çok hedefe birkaç gün sürecek saldırıların düzenlenmesini onaylandığı öne sürüldü.

Dün NBC News’e konuşan ABD yetkilileri, ABD’li yetkililerin hedefler üzerinde çalışmaya devam ettiğini söylemişti.

İsmini vermek istemeyen söz konusu yetkililer, Biden yönetiminin henüz hedefleri kesinleştirmediğini ancak "haftalarca" sürebilecek bir "kampanya" hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaşmıştı.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.