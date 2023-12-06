ABD'den Yahudi yerleşimcilere vize yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı kişilere vize yasağı getireceğini duyurdu.

ABD, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantısı olan kişilere seyahat yasağı getireceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişileri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikası uygulanacağını bildirdi.

Blinken, yaptırım uygulanan kişilerin birinci dereceden akrabalarının da kısıtlamalara tabi olabileceğini ifade etti.

İsraillilerin Filistinlilere ve Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırıları da dahil olmak üzere, ABD'nin, Batı Şeria'da istikrarı zedeleyen bütün eylemlere karşı çıktığını savunan Blinken, "Fail ya da mağdur kim olursa olsun, Batı Şeria'da sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerinin hesabını sormaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail hükümetine, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet içeren saldırılarda bulunan aşırıcı yerleşimciler için daha fazlasını yapması gerektiğini vurgulayan Blinken, İsrail'in Filistinli sivilleri aşırılık yanlısı saldırılardan korumak için ek tedbirler alması gerektiğini belirtti.

Blinken, hem İsrail yönetiminin hem de Filistin yönetiminin Batı Şeria'da istikrarı korumaktan sorumlu olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken ABD, Hamas'ın Gazze'den çıkarılmasına yardımcı olmak gerekçesiyle İsrail'e on binlerce silah ve top mermisinin yanı sıra büyük sığınak avcısı bombalar (bunker buster) sağlıyor. ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmat listesinde, 5 binden fazla MK82 güdümsüz bomba, 5 bin 400'den fazla MK84 savaş başlığı bombası, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları güdümlü "akıllı" bombalara dönüştüren yaklaşık 3 bin JDAM (Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı) bulunuyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.