ABD'den Yemen'deki Husi hedeflerine yeni saldırı
ABD ve İngiliz savaş uçaklarının hedefi olan Yemen'de, ABD'nin Husilere bağlı hedeflere yeni bir saldırı daha düzenlediği öğrenildi.
ABD'nin, Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.
CNN'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Husiler tarafından kullanılan bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Husilere bağlı El-Mesira kanalının haberinde ise "ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiği" bilgisi geçildi.
ABD ve İngiliz savaş uçakları dün gece Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.
KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR
Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.
Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
İTALYA: SALDIRILARI DESTEKLİYORUZ
Öte yandan İtalya hükümeti, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını desteklediğini bildirildi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Husilerin Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine yönelik tekrar eden saldırılarını kesin bir şekilde kınıyor ve uluslararası standartlara uygun olarak serbest ve güvenli seyrüsefer hakkına güçlü desteğini teyit ediyor. Husilerin kabul edilemez davranışları karşısında İtalya, küresel ticaret akışı ve insani yardım adına kendi gemilerini savunma hakkına sahip müttefik ülkelerin operasyonlarını destekliyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İtalya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 10 Ocak tarihli 2722 sayılı kararının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığı ve BM üyesi ülkelerin Kızıldeniz'de güvenli seyrüsefer serbestliğini sağlama çabalarını tam olarak desteklediği belirtildi.
Açıklamada, bölgedeki gerilimin daha da artmasının önlenmesinin elzem olduğu kaydedildi.