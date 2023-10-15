ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeniden İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 5 Ortadoğu ülkesine yaptığı ziyaretlerden sonra yeniden İsrail'e gidecek. Ziyaretin gerekçesi ile ilgili, "İsrailli yetkililerle daha fazla istişarede bulunmak" açıklaması yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin ardından yeniden İsrail'e gideceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Blinken'ın 12 Ekim'de İsrail'i ziyaret ettiğini anımsattı.

Sözcü Miller, Blinken'ın İsrail'in ardından 5 Ortadoğu ülkesine yaptığı ziyaretlerden sonra "İsrailli yetkililerle daha fazla istişarede bulunmak üzere Tel Aviv'e geri döneceğini" ifade etti.

Blinken'ın 12 Ekim'deki İsrail ziyaretinin ardından Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'a seyahat edeceği açıklanmıştı.

NETANYAHU İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Blinken, 12 Ekim'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de bir araya gelmişti.

Ortak basın toplantısında konuşan Blinken, "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" ifadesini kullanmış ve İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söylemişti.

Öte yandan Blinken, İsrail ziyareti kapsamında İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile de görüşmüştü.