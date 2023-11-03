ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephe açılmamalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum" dedi. Hizbullah ve Lübnan konusundaki bir soruya yanıt veren Blinken, "Bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerinde, İsrail'in "meşru müdafaa hakkına" güçlü desteklerini dile getirdiklerini belirten Blinken, ABD Kongresinin İsrail'e ek destek konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in eylemlerinde uluslararası insani hukuka uyulması gerektiğini söylediğini anımsatarak "Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum. (Batı Şeria'da) Burada, Filistinlilere yönelik kışkırtmalar ve aşırıcı şiddet durdurulmalıdır ve sorumlularından hesap sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ YA DA ÜÇÜNCE CEPHE AÇILMAMALI' MESAJI

Hizbullah ve Lübnan konusundaki bir soruya yanıt olarak Blinken, "Bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz" diye konuştu.

Blinken, Gazze'de çok taraflı bir güç oluşturulması konusunda bir konuşma olup olmadığına ilişkin soruya ise "Gazze'de 7 Ekim öncesi statükoya dönülmemeli ve dönülemez. Bu kabul edilemez" yanıtını verdi.

Hamas'ın, Gazze'nin yönetiminde olmasının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Blinken, "İsrail'in de Gazze'nin kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenemeyeceğini biliyoruz" dedi.

Blinken, "İsrail'in böyle bir niyeti de olmadığını" belirterek "Bu konuda birçok olasılık var ama bu konuda detay vermek için henüz çok erken" ifadesini kullandı.