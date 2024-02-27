ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Washington'da görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkilerde mevcut işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinde, ikili ve bölgesel ilişkilerde mevcut işbirliğinin artarak sürdürülmesini vurguladı.

ABD DIşişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile Washington'da bir araya geldi.

Görüşme öncesinde ikili, ABD ile IKBY arasındaki ilişkilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İŞBİRLİĞİNİN ARTMASI ÖNEMLİ"

ABD'nin, IKBY ile ilişkilerine önem verdiğini belirten Blinken, hem Irak'ta hem de bölgede mevcut işbirliğinin artarak devamının önemli olduğunu dile getirdi.

Washington ziyaretinden duyduğu memnuniyeti kaydeden Barzani de ABD ile ilişkilere çok değer verdiklerini ve masadaki konuları kapsamlı şekilde görüşeceklerini kaydetti.