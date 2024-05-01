ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile Tel Aviv'de görüştü. İkilinin, görüşmede ateşkes çabaları ile insani yardım meselesini ele aldığı belirtildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail’e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir araya geldi.

Görüşmede ateşkes çabaları ele alındı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile Tel Aviv'de bir araya gelerek İsrail'in güvenliğine verdiğimiz desteği ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkese ulaşılması yönündeki çabaları ele aldım. Ayrıca Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması konusundaki acil ihtiyacı da ele aldık” dedi.