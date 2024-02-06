ABD Dışişleri'nden Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede bir ülkenin Rusya'nın kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Putin'in Şubat ayında Türkiye'ye yapacağı ziyareti değerlendirdi.

Patel "Eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısına gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KREMLİN ŞUBAT AYINA İŞARET ETMİŞTİ

Patel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili soruya, "Eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız" sözleriyle cevap verdi.

Türkiye dış politikasıyla ilgili angajmanlar hakkında yorum yapmaktan çekinen Patel, "Ukrayna tahılının gitmesi gereken yere ulaşmasının ve bu alanda güvenilir bir ilerleme kaydedilmesinin kritik önemini hissetmeye devam ediyoruz. Bu kesinlikle hoş karşılanacak bir şey" ifadelerini kullandı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.