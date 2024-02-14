ABD emperyalizminden İsrail’e: Savaş yasalarına uy

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Uluslararası kamuoyu İsrail’in Filistin’e devam eden saldırılarına tepki gösterirken Tel Aviv yönetimine koşulsuz destek sunan ABD, İsrail’in, tüm silahları "savaş yasalarına" uygun şekilde kullanmasını beklediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, Cenevre merkezli Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün "Gazze Şeridi’nde 6 yaşındaki Hind Receb’in cansız bedeninin bulunduğu Kızılay ambulansında ABD yapımı M830A1 roketi parçaları tespit edildiği" bilgilendirmesine dair soruyu cevapladı.

ABD tarafından sağlansın ya da sağlanmasın İsrail’in, tüm silahları "savaş yasalarına" uygun şekilde kullanmasını beklediklerini kaydeden Miller, bu konuya dair İsrail ile irtibatta olduklarını belirtti.

KORKUNÇ ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

4 Şubat’ta 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun’un İsrail güçleri tarafından öldürüldükleri ortaya çıkmıştı.

Tepkiler üzerine Washington yönetimi, İsrailli yetkililerden, Hind Recep olayının acilen araştırılması istendiğine işaret ederek "Alınacak uygun sorumluluk tedbirleri de dahil olmak üzere bulguları hazır olur olmaz görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.