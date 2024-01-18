ABD, eski Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin ülkeye girişini yasakladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ismi sık sık "yolsuzluk" iddiaları ile gündeme gelen eski Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin görev süresinin tamamlanmasından 3 gün sonra ülkeye girişini yasakladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin, görev süresi sona erdikten 3 gün sonra ABD'ye girişini yasakladı.

Bakanlık, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin eleştirilerinin odağında olan Giammattei'ye ilişkin sürpriz bir karar aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Giammattei'nin Guatemala Devlet Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca kamu görevlerini ifa etmesi karşılığında rüşvet kabul ettiğini, hukukun üstünlüğüne ve hükümetin şeffaflığına zarar veren eylemlere giriştiğine dair güvenilir bilgilere sahip" dedi.

Açıklamada, Giammattei'nin ABD'ye girişinin yasaklandığı belirtilirken

Görev süresinin önemli kısmında adı sık sık yolsuzluk iddialarına karışan Giammattei'ye yönelik soruşturmalar ilerlemedi.

YÜZLERCE YETKİLİ VE VATANDAŞA YAPTIRIM

ABD, ülkenin "demokrasisini baltalamakla" suçlanan yüzlerce Guatemalalı yetkiliye ve vatandaşa yaptırım uyguladı.

Ülkede devlet başkanlığı seçimini 20 Ağustos 2023'te yapılan ikinci turda kazanan Bernardo Arevalo ancak 14 Ocak'ta Kongre'de yemin edebilmiş, Giammattei de görevinden ayrılmıştı.