ABD, Gabon'a yardımları askıya aldı

ABD'nin Gabon'da 30 Ağustos'ta yapılan darbe sonrası bu ülkeye yardımları askıya aldığı bildirildi. Açıklamada insani yardım, sağlık ve eğitim yardımlarının devam edeceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gabon'a yönelik yardımları askıya aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, Gabon'a yardımları durdurduklarını duyurdu..

Gabon hükümetine yapılan yardımların çoğunun askıya alındığı belirtilen açıklamada, insani yardım, sağlık ve eğitim yardımlarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Geçiş hükümeti demokratik bir rejim kurmak için somut adımlar attığında, yardımlarımıza devam edeceğiz" ifadesine yer verildi. ABD'nin Gabon halkının demokrasi, refah ve istikrarını desteklediğine vurgu yapılan açıklamada, darbe öncesi yapılan seçimlerin galibinin geniş çaplı usulsüzlükler nedeniyle eleştirildiği hatırlatıldı.

GABON'DA DARBE

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.