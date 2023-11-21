ABD gözünü Gazze'deki enerji kaynaklarına dikti: "İstekli şirketler var!"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, ABD gözünü Gazze'deki doğalgaz sahalarına dikti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, İsrail'e ziyarette bulunarak Gazze'nin gelişmemiş açık deniz doğalgaz sahalarını görüşecek. Konuya ilişkin konuşan Hochstein, "Gazze açıklarındaki gaz sahalarını Filistinliler adına geliştirmek için bir fırsat var. Bu korkunç savaş biter bitmez, bu sahaları geliştirmeye istekli şirketler var" dedi.

birgun.net

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 46. gününde devam ederken ABD'den Tel Aviv'e dikkati çeken bir ziyaret gerçekleşiyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, savaşta İsrail ile Lübnan arasında ikinci bir cephe açılmaması ve Gazze'nin gelişmemiş açık deniz doğalgaz sahaları etrafında potansiyel ekonomik canlandırma planlarını görüşmek üzere İsrail'i ziyaret ediyor.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, son olarak son olarak Bahreyn'de bulunan Hochstein, savaş sonrası Gazze planlarının bir parçası olarak Filistinliler adına açık deniz gaz sahalarını geliştirme fırsatını görüşmüştü.

İsrail, haziran ayında Gazze açıklarında bir gaz sahasının geliştirilmesine ön onay vermiş ancak bunun için Filistin yönetimi ve Mısır ile güvenlik koordinasyonu gerektiğini kaydetmişti.

"1 TRİLYON FİT KÜP DOĞALGAZ BARINDIRIYOR"

Habere göre Gazze'nin yaklaşık 20 mil açığındaki Gaza Marine sahası, tahminen 1 trilyon fit küp doğalgaz barındırıyor ancak henüz geliştirilmedi. Bu miktarın Filistin topraklarına enerji sağlamak için gerekenden çok daha fazla olduğu kaydedilen haberde, "bir kısmının potansiyel olarak ihraç edilebileceği" ifade ediliyor.

"DOĞALGAZ SAHALARINI GELİŞTİRMEYE İSTEKLİ ŞİRKETLER VAR"

Gazze'deki doğalgaz sahası ile ilgili The National'a konuşan Hochstein, "Gazze açıklarındaki gaz sahalarını Filistinliler adına geliştirmek için bir fırsat var" dedi ve ekledi: "Bu korkunç savaş biter bitmez, bu sahaları geliştirmeye istekli şirketler var."

Joe Biden'ın Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein

"İSRAİL İZİN VERECEK"

"Potansiyelini abartmamalıyız ancak Filistin hükümeti için kesinlikle bir gelir kaynağı olabilir ve Filistin için bağımsız bir enerji sistemi olmasını sağlayabilir" diyen Hochstein, İsrail'in buna izin vereceğinden "yüzde 100" emin olduğunu söyledi.

Hochstein, "Çok eminim, vermemeleri için hiçbir neden yok. Gaz onların değil, Filistin halkına ait" dedi.