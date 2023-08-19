ABD, Güney Kıbrıs'a silah ambargosu uygulamama kararını uzattı

ABD, Güney Kıbrıs'a 2024 mali yılında da silah ambargosu uygulamama kararı aldı.

ABD, Güney Kıbrıs'a silah ambargosu uygulamama kararını bir yıl daha uzattı. Alınan karar, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD, 1987 yılından beri yürürlükte olan silah ambargosunu kaldırma kararını ilk olarak 2020'de almıştı. Ambargoyu bazı koşullara bağlı olarak bir seneliğine kaldıran ABD, kararın her yıl gözden geçirileceğini açıklamıştı.

Sözcü Miller'ın açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2024 mali yılında ihracata, yeniden ihracata ve savunma malzemelerinin transferlerine onay verilmesine imkân tanınması için gerekli şartların Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yerine getirildiğini belirleyip Kongre'ye bildirmiştir" denildi.

Koşullara uygunluğun yıllık olarak değerlendirildiğini hatırlatan Miller, bu tespit ve bildirimin sonucunda da Blinken'ın 2024 mali yılı için Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

'HASSAS DENGELERİ GÖZETME' ÇAĞRISI



ABD'nin aldığı karara Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Yönetimi'nin, tüm çabalarımıza rağmen adadaki hassas dengeleri bozma pahasına, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasını destekleyen tutumunun hız kazanarak devam etmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu hamle, Rum tarafının bir çok ülkeyle askeri işbirliğini arttırdığı bir dönemde, ABD Yönetimi'nin ada ve bölge istikrarına verdiği önemle ilgili samimiyetini bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur" denildi.