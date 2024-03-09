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ABD helikopteri Meksika sınırında düştü: 3 asker öldü

ABD ordusuna ait helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker öldü. 1 askerin de yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 09.03.2024 13:23
  • Giriş: 09.03.2024 13:23
  • Güncelleme: 09.03.2024 13:25
Kaynak: AA
ABD helikopteri Meksika sınırında düştü: 3 asker öldü
Fotoğraf: AA

ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.

ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün (8 Mart) sınır güvenliği görevi sırasında "UH-72 Lakota" model helikopterin Texas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.

Açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

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