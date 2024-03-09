ABD helikopteri Meksika sınırında düştü: 3 asker öldü
ABD ordusuna ait helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker öldü. 1 askerin de yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.
ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün (8 Mart) sınır güvenliği görevi sırasında "UH-72 Lakota" model helikopterin Texas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.
Açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.