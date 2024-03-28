ABD heyeti Ankara'ya geliyor

ABD Temsilciler Meclisi’nin dört üyesi yarın Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le bir araya gelecek. Görüşmede ikili askeri ilişkiler ve F-16’lara ilişkin sürecin ele alınacağı belirtildi.

Güncel 28.03.2024 12:17 Giriş: 28.03.2024 12:17

Güncelleme: 28.03.2024 12:22 Kaynak: Haber Merkezi

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