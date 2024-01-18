ABD, Husilere ait füzeleri vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen’de İran destekli Husiler tarafından fırlatmak üzere konuşlandırılmış 14 füzenin vurulduğunu duyurdu.

ABD, Yemen’deki Husilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 'Kızıldeniz’de ABD ve ortaklarına yönelik saldırılara karşı devam eden çok uluslu çabalar çerçevesinde' CENTCOM’un dün yerel saatle 23.59 sıralarında Yemen’de Husilerin mevzilerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden ateşlenmek üzere konuşlandırılmış 14 füzenin vurulduğu ifade edilen açıklamada, “Fırlatma rampasındaki füzeler, bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturmaktaydı ve herhangi bir zamanda ateşlenebilirdi. ABD güçleri bu nedenle kendilerini savunmak için temel hak ve yükümlülüklerini kullandı” denildi. Açıklamada, bu operasyonların Husilerin Kızıldeniz, Babu’l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi’ndeki pervasız saldırı yeteneklerini zayıflatacağı ifade edildi.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla tarafından yapılan açıklamada, "İran destekli Husilerin eylemleri, uluslararası denizcileri tehlikeye atmaya ve Kızıldeniz’in güneyi ile çevresindeki nakliye yollarını etkilemeye devam ediyor. Masum denizcilerin hayatlarını korumaya devam edeceğiz ve halkımızı her zaman koruyacağız" denildi.



ABD'NİN YEMEN'E SALDIRILARI

ABD ve İngiltere, 12 Ocak’ta Kızıldeniz’deki saldırıları nedeniyle Yemen’deki Husilere yönelik operasyon düzenlemişti. Saldırılarda 5 Husi mensubunun öldüğü, 6’sının da yaralandığı açıklanmıştı. ABD güçleri 13 Ocak’ta da Tomahawk füzeleriyle Husilere ait radar tesisine saldırı gerçekleştirmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından 16 Ocak’ta yapılan açıklamada ise Husi kontrolündeki bölgelerinden fırlatılmak üzere konuşlandırılmış 4 gemisavar balistik füzesinin imha edildiği belirtilmişti.

ABD, HUSİLERİ YENİDEN TERÖR LİSTESİNE ALDI

Husiler dün, Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi "Ginco Picardie"yi "bir dizi uygun deniz füzesiyle doğrudan vurarak" hedef aldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin Husileri yeniden terör listesini aldığını açıklamıştı.