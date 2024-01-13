ABD, Husilere destek verdiği gerekçesiyle 2 şirkete daha yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 2 şirkete Husilere finansal destek veren Said al Jamal'in ağı adına İran mallarını naklettikleri gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

ABD'de Husilere finansal destek veren yabancı merkezli 2 şirkete yaptırım uygulandı.

ABD Hazine Bakanlığından, OFAC'ın yaptırım uyguladığı şirketlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Husilere finansal destek veren Said al Jamal'in ağı adına İran mallarını naklettikleri" gerekçesiyle Hong Kong'un "Cielo Maritime" şirketi ile BAE'nin "Global Tech Marine Services" şirketine yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Husileri finanse eden ve saldırılarını kolaylaştıran yasa dışı İran finans ağlarına karşı harekete geçmeye devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

4 GEMİNİN FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin sahibi olduğu; elde edilen gelirin Husi saldırılarını desteklemek için kullanıldığı gerekçesiyle 4 geminin faaliyetlerinin yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2023'te Yemen'deki Husilere destek sağlayan ve isimleri belirtilmeyen bir kişi ve üç kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.