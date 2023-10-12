ABD, İsrail ve Batı Şeria için seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardı

Filistin-İsrail çatışması 6. gününde devam ederken ABD, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik seyahat uyarısı "seyahatinizi gözden geçirin" anlamına gelen 3. seviyeye çıkardı. Gazze Şeridi için ise "seyahat etmeyin" uyarısı olan 4. seviye korundu.

ABD, vatandaşlarına, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkartarak, bu bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "terörizm, sivil itaatsizlik ve silahlı çatışma" nedeniyle İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik seyahat uyarısı "seyahatinizi gözden geçirin" anlamına gelen 3. seviyeye çıkarılırken, abluka altındaki Gazze Şeridi için ise "seyahat etmeyin" uyarısı olan 4. seviye korundu.

Açıklamada, "Terörist gruplar, tek başına hareket eden teröristler ve diğer şiddet yanlısı aşırılık yanlıları İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de olası saldırılar planlamaya devam etmektedir. Teröristler ve şiddet yanlısı aşırılık yanlıları, turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, pazarları/alışveriş merkezlerini ve yerel hükümet tesislerini hedef alarak çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarıda bulunmadan saldırabilir" ifadelerine yer verilerek, söz konusu bölgelerde şiddet olaylarının yaşanabileceğine dair uyarıda bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin "ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan Hamas" tarafından kontrol edildiğinin kaydedildiği açıklamada, bölgede ve sınırlarda güvenlik ortamının "tehlikeli ve istikrarsız olduğu" belirtildi.

"SÜRESİZ KALIŞA HAZIRLIKLI OLUNMALI"

Açıklamada, Gazze ile İsrail ve Mısır arasındaki sınır geçişlerinin de kapatılabileceği belirtilerek, bölgeye seyahat edilmesi halinde "süresiz kalışa hazırlıklı olunması" uyarısı yapıldı.

Seyahat etmeyi düşünen kişilere, Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışlarda ABD hükümetinin "yardımına dayanmayan plan yapmaları" çağrısında bulunuldu.

İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria içinse ABD hükümeti çalışanlarının görev harici kişisel seyahatlerinin kısıtlandığı bildirildi.