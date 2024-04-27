ABD istihbaratına göre Navalni'nin ölüm emrini Putin vermedi

ABD’li Wall Street Journal gazetesi, ABD istihbaratının, şubat ayında hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölüm emrinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verilmediğini belirlediğini yazdı.

ABD istihbaratının ulaştığı bilgilere göre Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölüm emrini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin vermedi.

Geçen şubat ayında hapishanede 47 yaşında ölen Navalni, Putin'in ülke içindeki en sert muhaliflerinden biriydi. Rus yetkililer tarafından aşırılıkçı olarak nitelendirilen takipçileri, Putin’i suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Kremlin ise Navalni'nin ölümünde herhangi bir devlet müdahalesini reddetmiş, Putin, Navalni'nin ölümünü "üzücü" olarak değerlendirmişti.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD istihbarat teşkilatları Putin'in Navalni'nin öldürülmesi emrini vermediği sonucuna vardı.

Putin'in sorumlu olmadığı yönündeki iddia ABD istihbarat camiası içinde geniş çapta kabul edildi ve aralarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Dışişleri Bakanlığı'nın da bulunduğu birçok kurum tarafından paylaşıldı.

Gazete yine de Navalni'nin ölümünün genel sorumluluğundan Rus lider Putin'i aklamadı. Yıllardır Rus yetkililer tarafından hedef alınan Navalni, en son 2020'de sinir gazıyla zehirlenmişti.

Kremlin, 2020'deki zehirlenmede devletin rolü olduğunu da reddetmişti.