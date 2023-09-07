ABD Kafkasya’ya sızmaya çalışıyor

Rusya’yı her cepheden kuşatmaya çalışan ABD, Erivan ile Moskova arasındaki soğukluğu fırsata çevirerek Kafkasya’ya sızma hazırlığında. ABD’nin Ermenistan’la ortak tatbikat yapacağı duyuruldu. Kremlin tepkili.

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Dağlık Karabağ Savaşı ve Laçin Koridoru krizinin ardından Erivan ile Moskova ilişkileri soğumaya başlarken ABD krizi fırsata çevirme peşinde. Rusya’yı kuşatma planında adım adım ilerleyen Washington, Erivan üzerinden Kafkaslar’a ‘tehlikelere gebe’ bir giriş yapma hazırlığında. Ermenistan ile ABD ordularına bağlı bazı birliklerin 11-20 Eylül tarihleri arasında Ermenistan'da "Eagle Partner 2023" adıyla ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği açıklandı. Tatbikatın “endişe verici” olduğunu açıklayan Kremlin, durumu yakından izleyeceklerini söyledi.

Armenpress'in haberine göre Savunma Bakanlığı, ABD ile "uluslararası barış koruma" görevleriyle ilgili ortak tatbikat düzenleneceğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Uluslararası barış koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde Ermenistan ile ABD arasında, Ermenistan'da 'Eagle Partner 2023' ortak tatbikatı 11-20 Eylül'de yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ARALARI AÇILIYOR

Tatbikat açıklamasının, Erivan ile Moskova yönetimlerinin arasının açıldığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Pazar günü yaptığı bir söyleşide Ermeni lider Nikol Paşinyan, “ülkesinin güvenlik mimarisinin silah ve mühimmat tedariki dahil yüzde 99 Rusya’ya bağlı olduğunu” belirterek “Güvenlik konusunda Rusya’ya bağımlı olmamız ‘stratejik’ bir hata olduğunu” kaydetmişti. Paşinyan, bu nedenle Erivan'ın güvenlik düzenlemelerini çeşitlendirmeye çalıştığını dile getirerek ABD ve NATO ile ilişkileri ilerletme sinyali vermişti. Paşinyan, Rusya’nın bölgeden “yavaş yavaş çekildğini” belirtirken Kremlin ise “Hiçbir yere gitmiyoruz” açıklaması yapmıştı.

Nisan ayında da Pentagon, Ermenistan'ı Avrupa'da yapılan uluslararası Defender 23 katılımcı listesine dahil etmiş, ancak Ermenistan son anda listeden çıkarılmıştı.

KREMLİN YAKIN TAKİPTE

Ermenistan, 2020'de Azerbaycan'a karşı yenilgi aldığı Dağlık Karabağ savaşı sonrasında Rusya'yı kendisine yeterince destek vermemekle suçlamış, Moskova önderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün 2022'deki tatbikatlarına katılmamış ve ocak ayındaki tatbikata da ev sahipliği yapmayacağını açıklamıştı.

Tatbikatı değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, durumu “endişe verici” olarak nitelendirdi. Peskov, “haberi derinlemesine analiz ederek gelişmeleri yakından takip edeceklerini” söyledi.

Peskov ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kiev’e yaptığı sürpriz ziyaretinde Ukrayna'ya yeni yardımlar açıklayabileceğine yönelik haberleri değerlendirdi. ABD'nin Kiev'e “ne kadar gerekiyorsa yardım etme niyetini birçok defa duyduklarını” kaydeden Peskov, “ABD fiilen savaş durumunda olan Ukrayna'yı desteklemeye devam edecekler ve savaşı son Ukraynalıya kadar hiçbir masraftan kaçınmadan yürütecekler” ifadesini kullandı. Peskov, bu yardımların "özel askeri operasyonu" etkilemeyeceğini dile getirdi.