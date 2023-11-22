ABD-Kanada sınırında patlama: Geçişler durduruldu

ABD - Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerindeki Rainbow Köprüsü'nden geçen araçta patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi öldü. Patlamanın terör saldırısı olup olmadığı araştırılırken iki ülke arasındaki geçişler de durduruldu.

Dünya 22.11.2023 22:59 Giriş: 22.11.2023 22:59

Güncelleme: 22.11.2023 23:04 Kaynak: AA

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ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybeden 2 kişinin patlamanın meydana geldiği araçta bulunduğu, yaralanan kişinin ise sınır devriyesi personeli olduğu ifade edildi. FBI patlamayı “terör saldırısı” girişimi olarak ele alıyor ABD basınının isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerde, FBI’ın söz konusu patlamayı “terör saldırısı” girişimi olarak ele aldığı aktarılarak, patlama nedeniyle ABD-Kanada arasındaki 4 köprüde geçişlerin durdurulduğu belirtildi. Üst düzey bir ABD yetkilisi basına yaptığı açıklamada, aracın yüksek hızla seyrettiğini ve köprüden geçiş yaptığı sırada bir elektrik direğine çarptığını aktararak, patlamanın kazanın ardından meydana geldiğini ifade etti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. ABD'den kripto para borsası Binance'e 4,3 milyar dolarlık ceza ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü