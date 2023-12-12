ABD Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2023 Kasım ABD enflasyon açıklanma tarihi

Küresel piyasaların gözü ABD Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusuna çevrilmiş durumda. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan 2023 Kasım ABD enflasyon açıklanma tarihi ile piyasalarda değişiklik yaşanacağı bekleniyor. Peki, ABD Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Kasım ABD enflasyon açıklanma tarihi!

A- A A+

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım ayı verilerinin açıklanması için geri sayım başladı. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Kasım ayı enflasyon verileri için ekonomi ile ilgilinen yurttaşlar ABD Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Küresel piyasaların gözü 2023 Kasım ABD enflasyon açıklanma tarihine çevrilmiş durumda. Peki, ABD Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Kasım ABD enflasyon açıklanma tarihi! ABD Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD Çalışma Bakanlığı, 2023 Kasım ayı enflasyon oranı verilerini açıklaması için geri sayım başladı. ABD Kasım ayı enflasyon verileri 12 Aralık Salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak. Açıklanacak enflasyon verisi FED'in yarın duyuracağı faiz kararına etkisi olacak. 2023 Kasım ABD enflasyon açıklanma tarihi 2023 Kasım ayı ABD enflasyon verileri 12 Aralık Salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak. Piyasalarda bugün: Dolar/TL rekora yakın ABD Kasım ayı enflasyon beklentisi ne yönde? ABD Kasım ayı enflasyon beklentisi yıllık bazda yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e yavaşladığı tahmin ediliyor.