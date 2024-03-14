ABD'li banka devinden altın tahmini

JP Morgan Chase & Co. Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre, altın fiyatının bu yıl ons başına 2 bin 500 dolara ulaşma potansiyeli var. Piyasanın aşırı heyecanlanma eğiliminde olduğunu söyleyen Kaneva, "2 bin 500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, ons altında fiyatın bu yıl 2 bin 500 dolara ulaşmasını bekliyor. Natasha Kaneva, "2 bin 500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" dedi.

Natasha Kaneva, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, külçenin cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 195,15 dolara ulaşmasının ardından "2 bin 500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” dedi.

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Fed'in uzun süredir beklenen daha gevşek para politikasına yönelmesinin, tahvil gibi getiri sağlayan varlıklarla karşılaştırıldığında altının çekiciliğini artırması bekleniyor. Politika yapıcılar, borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini söylüyor.

Kaynak: ekonomim.com