ABD'li dağcının durumunda yeni gelişme: "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak"

Mersin'de Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mark Dickey, sedyeyle 680 metre derinlikteki ilk kampa ulaştırıldı. 2 veya 3 gün sonra tahliyesi tamamlanmış olacak.

Mersin'in Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda, 3 Eylül tarihinde 1040 metre derinlikte araştırma yaparken rahatsızlanıp, bulunduğu noktada doktorların tedavisine başladığı ABD'li Mark Dickey'i (40), çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

DHA'da yer alan habere göre Dickey, sabah saatlerinde ekiplerce sedyeyle 340 metre çıkarılarak 700 metreye getirildi. Gün sonunda Dickey'in yine sedyeyle 200 metre taşınarak 500 metreye çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

ÇALIŞMA SAHASINDA İNCELEME

AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, Avrupa Mağara Kurtarma Birliği Teknik Komisyonu Başkanı Guiseppe Conti, Mağaracılık Federasyonu, Mağara Kurtarma Komisyonu Medikal Koordinatörü Tulga Şener ve Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, Mark Dickey´i kurtarma çalışmalarının devam ettiği Anamur ilçesi Morca Mağarası girişindeki sahaya gelerek incelemelerde bulundu.

"MİDE KANAMASI PROBLEMİNİ AŞTIK"

Tahliye operasyonu hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, çalışmaların olumlu devam ettiğini belirterek, "Kendisinin sağlık durumu genel anlamıyla güzel. Sıvıyla beslenmesi devam ediyor. Plazma ve serum destekleriyle şu an için mide kanaması problemimizi aşmış durumdayız.

"2-3 GÜN İÇİNDE KAMP ALANINA ÇIKARACAĞIZ"

Kendisini dünden bu yana yapılan operasyonda 680 metreye kadar getirdik. Şu ana kadar olumsuz bir şey yaşamadık. Şu saat itibarıyla 500 metreye kadar kurtarma operasyonu devam etmektedir. İnşallah bir sorun yaşamazsak 2-3 gün sonra kendisini kamp alanımıza çıkarmış olacağız. Arkasında sağlık birimleri aracılığıyla naklini sağlayacağız. Tedavisini de yaptıktan sonra uğurlayacağız inşallah" dedi.

HER ROTADA DOKTORLAR EŞLİK EDİYOR

Mağara Kurtarma Komisyonu Medikal Koordinatörü Tulga Şener ise Mark Dickey´in tedavisine bin 40 metrede başladıklarını hatırlatarak, "Daha sonra kendisine her aşamada Macar ve İtalyan doktorları eşlik etti. İlk hedef olan 680 metre kampına getirildi. Daha önce 4 ünite kan verilmişti. Orada da kendisine 2 ünite kan verildi. Yine plazma verildi.

"DAMAR YOLUYLA BESLENİYOR"

Damar yoluyla beslenmesi sağlandı. Genel durumu düzeltildikten sonra da tekrar nakil başladı. Bugünkü ilk hedef 500 metre. Yine 500 metrede medikal olarak her şeye hazırlıklıyız. Orada damar yolu beslenme sıvıları, çeşitli serumlar ve ilaçlar hazır olarak bekletiyoruz. Tüm rota boyunca da kendisine mutlaka bir hekim eşlik edecek.

"SAĞLIK DURUMUNDA SORUN YOK"

Şu an İtalyan doktorlar ona her rotada mutlaka eşlik ediyor. Mark'ın tıbbi durumu şu an gayet iyi. En az 2 gündür herhangi bir kanaması, kusması olmadı. Bütün vital belirtileri, nabız, tansiyon, vücut ısısı, bilinç durumu, kooperasyon da dahil hepsi tamamıyla sağlıklı.

Biz hatta dışarıya çıktıktan sonraki planlamaları da yaptık. UMKE'ye çadıra getirilecek. Hem Türk hem de yabancı doktorlarla birlikte son değerlendirilmesi yapılacak. Yazılı bir rapor ile birlikte Türk otoritesine teslim edilecek. Kendisinin helikopterle transferi artı hangi hastaneye gideceği dahil planlandı" diye konuştu.

Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç ise şöyle konuştu: "Çok güzel iş birliği ve koordinasyon halinde bütün operasyonu götürdük. Yani bin 50 metre derinliğinde sedyede düşünün bir yaralıyı yüzeye kadar taşımaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 500 metre çıkartıldı yaralımız. Biliyoruz ki inşallah başarıyla, sağ salim bitecek. Sağ salim gittiği vakit dünyadaki en büyük operasyonlardan biri olacak. Hem derinliği vasfıyla, hem bu kadar mahrumiyet bölgesi, hepimiz Toros Dağları'nın en üstünde bir yerlerde bulunuyoruz. Hem de bu kadar ekibin koordinasyonu bakımından çalışmalar çok önemli.

Bu ekibin koordinasyonu için AFAD başta olmak üzere Türk devletine teşekkür ediyoruz. Bütün bu destekleri, koordinasyon yardımı için ve bize el uzatan, bizim de dahil olduğumuz Avrupa Mağara Kurtarma Birliği'nden gelen İtalya'dan, Hırvatistan ve 6-7 ülkeden gelenlere teşekkürler.

"SEDYEYLE TAŞIYARAK İLERLİYORUZ"

Hâlâ gelmek isteyenlerden talep görüyoruz ama artık yeterli mağara kurtarıcımız olduğu için yeni ekip çağırmıyoruz. Bu şekliyle kazasız, belasız bitirmeye bakıyoruz artık. Mark neredeyse operasyonun başından beri sedyeyle taşındı.

"DOKTORLAR RİSK ALMAK İSTEMEDİ"

Doktorlar risk almak istemediler. Bazı yerleri matkapla delerek ya da kırarak çatlama yaratarak açıyoruz. Matkapla 10 santimlik delikler delip ufak fünyelerle patlatıyoruz ki taşları açıyoruz, sedye direkt geçebilsin."