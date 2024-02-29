ABD'li eski askerler, Bushnell'in anısına üniformalarını yaktı

ABD Portland'da, Gazze'de yaşananları protesto etmek için kendisini ateşe vererek ölen Aaron Bushnell'i anmak için bir araya gelen eski askerlerden oluşan bir grup, üniformalarını yaktı ve "O (Bushnell) yalnız değil" dedi.

ABD Portland'da, Gazze'de yaşananları protesto etmek için kendisini ateşe vererek ölen Aaron Bushnell'i anmak için bir araya gelen eski askerlerden oluşan bir grup, üniformalarını yaktı ve "O (Bushnell) yalnız değil" dedi.

Aaron Bushnell'in protestosunun yankıları sürerken ABD'de Bushnell'in eylemine destek ve anma etkinlikleri düzenleniyor.

Portland'da bir araya gelen veteranlardan (eski askerler) oluşan bir grup, Bushnell'in fikirlerine destek için üniformalarını ateşe verdi.

Savaşa Karşı Gaziler adlı oluşum tarafından düzenlenen protesto ve anmada, eylemcilerin arkasındaki pankart ise dikkat çekti: "Gaziler diyor ki: Özgür Filistin! Aaron Bushnell'i hatırla."

Alissa Azar adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından

NE OLMUŞTU?

ABD'li asker Aaron Bushnell, pazar günü İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde "artık soykırımın suç ortağı olmayacağını" söyleyerek kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Bushnell birkaç kez "Özgür Filistin" diye bağırdı. Hastaneye kaldırılan protestocu kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.