ABD'li iki dev bankanın gelirleri tahminleri aştı

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin gelirleri 2023'ün son çeyreğinde tahminleri aştı.

ABD'li yatırım bankaları Goldman Sachs ve Morgan Stanley, 2023'ün 4. çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

Goldman Sachs'in 2023'ün 4. çeyreğinde kârı ve gelirleri tahminleri aştı. Bankanın gelirleri son çeyrekte yüzde 7 artarak net 11,32 milyar dolara ulaştı. Beklenti 10,84 milyar dolardı.

GOLDMAN SACHS'IN NET KÂRI YÜZDE 51 ARTTI

Bankanın net kârı yüzde 51 artışla 2,01 milyar dolar veya hisse başına 5,48 dolar oldu.



Bankanın sabit getirili ürün, döviz ve emtia (FICC) satış ve işlem geliri yıllık yüzde 24 azalarak 2,03 milyar dolar oldu ve 2,58 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı.



Yatırım bankacılığı geliri yıllık bazda yıllık yüzde 12 düşüşle 1,65 milyar dolar olurken net faiz geliri yıllık yüzde 35 düşerek 1,34 milyar dolar oldu.

MORGAN STANLEY'İN NET KÂRI GERİLEDİ

Morgan Stanley'in geliri tahmini aşarken net kârı geriledi

Morgan Stanley de yatırım bankacılığı gelirlerinin etkisiyle tahminlerin üzerinde gelir açıkladı.

Bankanın gelirleri bu dönemde yıllık yüzde 1,2 artışla 12,9 milyar dolara yükseldi. Beklenti 12,75 milyar dolardı.



Hisse başına kâr 85 sente geriledi. Beklenti 1,26 dolardı. Net kâr geçen yılki 2,2 milyar dolardan 1,5 milyar dolara geriledi.

Kurumsal yatırım bankacılığı geliri 1,32 milyar dolar oldu, beklenti 1,12 milyar dolardı.

Servet yönetimi net geliri yıllık yüzde 0,3 artarak 6,65 milyar dolara yükseldi. Beklenti 6,4 milyar dolardı.



Bankanın net faiz geliri ise 1,90 milyar dolar oldu, beklenti 1,94 milyar dolardı.