ABD'li mağaracıyı kurtarma operasyonu sürüyor: Mersin Valiliği'nden açıklama

Cumartesi günü Mersin'de Taşeli Platosu'nda bulunan Türkiye'nin en derin üçüncü mağarası Morca Düdeni'nde rahatsızlanarak mahsur kalan ABD’li mağaracı Mark Dickey'nin kurtarılması için başlatılan operasyon sürüyor. Mersin Valiliği, son olarak Dickey'in mağaradan tahliye edilmesine yönelik teknik hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Mersin Valiliği, Anamur ilçesinde keşif amaçlı indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li Mark Dickey’in sağlık durumunun iyiye gittiğini, tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarılmasının sağlanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 3 Eylül'de 15 kişilik ekiple keşif çalışması için 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na inen 40 yaşındaki Dickey'in mide rahatsızlığı geçirdiği anımsatıldı.

Yardım talebinin ardından AFAD ile Valilik koordinasyonunda planlama ve işbirliği yapıldığı belirtilen açıklamada, "İlk andan itibaren arama, kurtarma, tedavi hizmetleri ve ilgili diğer lojistik konularında çalışmalar devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Dickey'in tedavisinin mağarada sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE ve acil sağlık ekipleri başta olmak üzere Türkiye Mağaracılık Federasyonu Mağara Kurtarma Komisyonu ekipleri, Avrupa Mağara Kurtarma Birliği ve 8 ülkeden gelen toplam 162 kişilik ekip tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda mağara içerisinde kurulan kamp alanında gerekli imkanlar sağlanarak başlatılan tedavi neticesinde Mark Dickey’in genel sağlık durumunun stabil hale geldiği, giderek daha da iyileştiği, mağara içinde bulunan ekipler tarafından bildirilmiştir."

TAHLİYE ÇALIŞMASI HENÜZ BAŞLAMADI

Açıklamada, tahliye çalışmasına ilişkin, "Mağaradan tahliye edilmesine yönelik teknik hazırlıklar yapılmış olup, kendisine nezaret eden doktorun kontrolünde sürdürülen tedavinin tamamlanmasına müteakip çıkarılması sağlanacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu keşif için Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımındaki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.