ABD'li şarkıcı Lizzo'ya 'cinsel taciz' suçlaması: Dansçıları dava açtı

ABD'li şarkıcı Lizzo’ya ekibinin bazı üyeleri tarafından taciz, ayrımcılık ve saldırı suçlamalarıyla dava açıldı.

Lizzo adıyla bilinen ABD'li şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve müzisyen Melissa Viviane Jefferson, üç eski dansçısı tarafından "taciz", "ayrımcılık" ve "saldırı" iddialarıyla mahkemeye verildi.

Reuters'ın haberine göre; davacılar Arianna Davis, Crystal Williams ve Noelle Rodriguez avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada, Lizzo'nun "diğer olayların yanı sıra cinsel, dini ve ırksal taciz, engelli ayrımcılığı ve saldırı" suçlarını işlediğini de iddia etti.

CİNSEL TACİZ VE AŞAĞILAMA



Mahkeme dosyasına göre, dansçılar Amsterdam'daki bir konserin ardından gittikleri striptiz kulübünde çıplak performansçılara dokunmaya zorlandıklarını iddia ettiler.

Lizzo'nun ayrıca dansçılarından birini, son dönemlerde kilolarıyla ilgili aşağıladığı da iddia edildi. Dans ekibinin lideri Shirlene Quigley ise "cinsel içerikli yorumlar" yapmakla suçlanıyor. Davacılara göre, dansçıların ücretlerinin uzun süre ödenmemesi de ayrı bir tartışma konusu.

LİZZO'DAN AÇIKLAMA YOK



Lizzo, bu yılın başında "About Damn Time" adlı parçasıyla "Yılın Parçası" kategorisinde Grammy Ödülü kazandı. Dördüncü stüdyo albümü Special (2022) için çıktığı dünya turnesi ise geçtiğimiz ay sona erdi.

Irkçılık ve homofobi ile mücadele etmeye kararlı olduğunu ifade eden şarkıcı, suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.