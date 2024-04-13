ABD'li üç banka ilk çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'de açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase'in net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artarken, Citigroup ile Wells Fargo'nun net karı, sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 7 azaldı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup, 2024'ün birinci çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artışla 41,9 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 38,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın birinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 13,4 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase, 2023'ün ilk çeyreğinde 12,6 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Kurumun hisse başına kârı da ilk çeyrekte 4,44 dolara ulaştı. Bankanın hisse başına kârı, geçen yılın aynı döneminde 4,10 dolar seviyesindeydi.

Savaşlar, enflasyon ve para politikası riskleri konusunda uyarı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, birçok ekonomik göstergenin olumlu olmaya devam ettiğini ancak ileriye bakıldığında bir dizi önemli belirsiz güce kârşı tetikte olmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Küresel manzaranın rahatsız edici olduğunu belirten Dimon, şu ifadeleri kullandı:

"Korkunç savaşlar ve şiddet acılara yol açmaya devam ediyor ve jeopolitik gerilimler artıyor. Devam etmesi muhtemel çok sayıda kalıcı enflasyonist baskı var gibi görünüyor ve son olarak, niceliksel sıkılaştırmanın bu ölçekteki tam etkisini hiçbir zaman gerçek anlamda deneyimlemedik. Bu faktörlerin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz ancak sürekli olarak müşterilerin yanında olabilmemizi sağlamak için Bankayı çok çeşitli potansiyel ortamlara hazırlamalıyız."

Wells Fargo'nun net kârı yüzde 7 azaldı

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun geliri yılın birinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 20,9 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yıl ilk çeyrekte 20,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın birinci çeyreğindeki net kârı ise 2023'ün aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7 azalışla 4,6 milyar dolara indi. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 5 milyar dolar kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı, yılın ilk çeyreğinde 1,20 dolara düştü. Bankanın hisse başına kârı, 2023'ün aynı döneminde 1,23 dolar seviyesindeydi.

Citi'nin net kârı yüzde 27 düştü

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 21,1 milyar dolara geriledi. Kurum geçen yıl birinci çeyrekte 21,4 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Bankanın yılın birinci çeyreğindeki net kârı da geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 27 azalışla 3,4 milyar dolara indi. Citi, 2023'ün ilk çeyreğinde 4,6 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Kurumun geçen yıl ilk çeyrekte hisse başına 2,19 dolar olan kârı, bu yıl aynı dönemde 1,58 dolara düştü.