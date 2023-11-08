ABD'nin Ankara Büyükelçiliği’nden güvenlik uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle yayımladığı yazılı açıklamada, "Barışçı olması planlanan eylemlerde bile gerilim tırmanabilir ve şiddet olayları yaşanabilir" uyarısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de "ABD dış politikasını eleştiren gösterilerin ve ABD işletmelerine yönelik boykot çağrılarının" devam edebileceğini belirten bir güvenlik uyarısı yayımladı.

T24'te yer alan habere göre, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına destek veren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Büyükelçilik tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'de şubesi bulunan ABD merkezli fast food restoranları ve kafelerde yapılan eylemlerin işyerlerinin çalışma düzenini bozduğu; ayrıca vandalizme, maddi hasara ve bazı kişilerin yaralanmasına yol açtığı" belirtildi.

Uyarıda, "Barışçı olması planlanan eylemlerde bile gerilim tırmanabilir ve şiddet olayları yaşanabilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada eylemler nedeniyle polis varlığının, kapatılan yolların ve trafik sorunlarının artabileceği belirtildi.

ABD vatandaşlarına şu tavsiyelerde bulunuldu:

- Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail ile bağdaşlaştırılan yerlerde dikkatli ve tetikte olun.

- Dikkat çekmeyin.

- Protesto ve gösterilerin yapıldığı bölgelerin çevrelerinden uzak durun.

- Kalabalıktan kaçının.

- Çevrenizde olanların farkında olun.

- Gelişmeler için yerel medyayı takip edin.