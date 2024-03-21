ABD'nin Georgia eyaletinde 4 yıl aradan sonra ilk idam

ABD'nin Georgia eyaletinde 1993'te kaçırdığı kız arkadaşını öldüren Willie James Pye isimli mahkum idam edildi. Böylece Georgia'da yaklaşık 4 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk ölüm cezası oldu.

ABD'nin Georgia eyaletinde 1993'te kaçırdığı kız arkadaşını öldüren mahkumun idam cezası zehirli iğneyle infaz edildi.

The Hill'in haberine göre, eyaletin Ceza İnfaz Kurumundan yapılan açıklamada, 1993'te cinayetten idam cezasına çarptırılan Willie James Pye'ın cezasının infazının gerçekleştiği belirtildi.

Gardiyanın "son söz söylemek isteyip istemediğini" sorması üzerine "hayır" cevabını veren 59 yaşındaki Pye'ın zehirli iğne yöntemiyle infaz edildiği kaydedildi.

4 YIL ARADAN SONRA İLK

Söz konusu idamın, Georgia'da yaklaşık 4 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk ölüm cezası olduğu bildirildi.

Hırsızlık amacıyla 1993'te kız arkadaşının evine giren, daha sonra onu kaçırıp öldüren Pye, kadının cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Willie James Pye, 1996'da kaçırma, silahlı soygun, tecavüz ve cinayet suçlarından idam cezasına çarptırılmıştı.

ABD'nin Georgia eyaletinde, en son 2020'de büyücülük takıntısıyla cinayet ve tecavüz suçlarından idama mahkum edilen bir kişinin infazı gerçekleşmişti.