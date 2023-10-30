ABD'nin, "Hamas'a maddi destek sağladığı" iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Türkiye merkezli şirketten açıklama

ABD'nin, Hamas'a yardım ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Türkiye merkezli Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı "Şirketimiz herhangi bir kuruluşa maddi destek sağlamamaktadır" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Hamas'a yardım ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TREND GYO) ve üç yönetim kurulu üyesi suçlamaları reddetti.

Şirket ve üç hakim ortağı adına yapılan açıklamada, "Şirketimiz herhangi bir örgüte maddi destekte bulunmamaktadır, tabi olduğu yasalar gereği bulunması da mümkün değildir" denildi.

Açıklamada, şirketin düzenle olarak denetlendiği ve yasalar gereği 'harcadığı her kuruşun hesabını verdiği' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamanın tamamı şöyle:

"Şirketimiz yabancı sermayeyle kurulmuş bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Kar amacı odaklı ve SPK tarafından yasalar çerçevesinde düzenli denetime tabi tutulan bir kurumdur. Bu çerçevede TREND GYO yapısı gereği harcadığı her kuruşun hesabını vermekte, şeffaflık ilkesine göre hareket etmektedir.

Şirketimiz herhangi bir örgüte maddi destekte bulunmamaktadır tabi olduğu yasalar gereği bulunması da mümkün değildir. TREND GYO'nun mevcut durumu, bilançosu, yatırımları ve yönetim yapısı düzenli olarak SPK ve KAP'a iletilmektedir."

NE OLMUŞTU?

ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi (OFAC), 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşı sonrası bir dizi yaptırım kararı açıklamış, Hamas'ın maddi ağlarını kesmeyi amaçlayan yaptırım listesine Türkiye’de borsada işlem gören halka açık Trend GYO ve onun üç hakim ortağı Alaeddin Şengüler, Arwa Saleh M Mangoush ve Gülşah Yiğidoğlu da girmişti

OFAC yaptırım bildiriminde, Trend GYO’nun üç hakim ortağı, Şengüler, Yiğidoğlu ve Mangoush’a, Hamas’a maddi destek, yardım, sponsorluk ile mali, maddi ya da teknolojik destek ve ürün ya da hizmet desteği sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı ifade edilmişti.