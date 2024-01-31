ABD'nin istihdam maliyeti verileri açıklandı: Beklentilerin altında arttı

ABD Çalışma ve Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023'e ait İstihdam Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Maliyet Endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 arttı.

2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en düşük artışını kaydeden endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi.

İstihdam maliyeti dördüncü çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 4,2'lik artış kaydetti.

KAMU ÇALIŞANLARININ MALİYETİNDE YÜZDE 1'LİK ARTIŞ

Maaşlar geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 ve yan hak maliyetleri yüzde 0,7 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 0,9 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1'lik artış kaydetti.

Analistler, İstihdam Maliyet Endeksi'nin ABD Merkez Bankası (Fed) içinde ücret artışının en kaliteli ölçüsü olarak görüldüğüne işaret ederek endekse ilişkin dördüncü çeyrek verilerinin iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.