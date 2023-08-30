ABD'nin Meksika sınırında IŞİD endişesi

ABD'nin Meksika sınırından giriş yapan bazı kişilere IŞİD bağlantısı olduğu düşünülen bir kaçakçının yardım sağlandığına ilişkin haberler endişeye yol açtı.

ABD'nin Meksika sınırından giriş yapan bazı kişilere IŞİD bağlantısı olduğu düşünülen bir kaçakçının yardım sağlandığına ilişkin haberler endişeye yol açtı.

Türk yetkililerin AA muhabirine yaptığı açıklamada; ABD'li yetkililerce, "Türkiye’de bulunan Özbek, Rus, Çeçen ve Gürcü şahısların, ABD’ye seyahatlerine yardım sağladığı ve IŞİD bağlantılı olduğu" belirtilen yapıya yönelik Türk güvenlik güçlerince operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, bu operasyonlar neticesinde, söz konusu yapıda yer alan 4 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Bu kişilerin IŞİD ile bağlantılı olduklarına yönelik bir tespite ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, yapıda yer aldığı belirtilen diğer kişilerin tespitine yönelik araştırmaların devam ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Türkiye, uluslararası düzeyde müttefikleri ile işbirliğinin de sağladığı katkıyla IŞİD'in de aralarında bulunduğu terör örgütleri ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD'ye giriş yapan kişilerin herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmadığını belirtti.

Watson, ABD'nin hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ve "yurtdışında bir ortak devletle" çalıştığını kaydetti.

Sınırda söz konusu yapıyla bağlantısı bulunduğu düşünülen kişilerin çok sıkı bir şekilde incelendiğini ve hızlı bir şekilde gönderildiğini ifade eden Watson, şahısların genellikle tutuklandığını açıkladı.

Watson, ABD'nin yabancı ortaklarıyla bilgi paylaşımını sürdürmeye devam edeceğine dikkati çekti.