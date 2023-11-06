ABD'nin nükleer denizaltısı Orta Doğu'da

ABD Donanması'na ait Ohio sınıfı nükleer denizaltı Orta Doğu'ya ulaştı. ABD, daha önce de Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonundan bu yana bölgeye iki uçak gemisi göndermişti.

Dünya 06.11.2023 09:54 Giriş: 06.11.2023 09:54

Güncelleme: 06.11.2023 10:02 Kaynak: AA

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması, Ohio sınıfı nükleer denizaltısının Orta Doğu'ya ulaştığını bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X'ten yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'ya gönderilen nükleer denizaltısına ilişkin açıklamada bulundu. Paylaşımda, "5 Kasım 2023'te Ohio sınıfı bir denizaltı ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı" ifadesine yer verildi. SON BİR AYDA İKİ UÇAK GEMİSİ Öte yandan ABD, son bir aylık süre içerisinde Orta Doğu'ya iki uçak gemisi gönderdi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı düzenlediği Aksa Tufanı operasyonundan bu yana ABD bölgeye iki uçak gemisi göndermişti.