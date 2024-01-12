ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı

ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırı düzenlendi. Roketlerden biri havada imha edildi, biri üssün çevresindeki yerleşime düştü. Saldırının İran destekli gruplarca gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üsse, İran destekli grupların düzenlediği iddia edilen roketli saldırı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Deyrizor’da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.

ABD güçlerine ait hava savunma sistemleri, roketlerden birini hedefine ulaşmadan havada imha etti, biri ise üssün çevresindeki sivil yerleşime düştü.

Roketin sivil yerleşime düşmesi sonucu herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

ABD AÇIKLAMA YAPMADI

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor’da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA’larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye yönetimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.