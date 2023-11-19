ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı girişimi

Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki üsse düzenlenen aidiyeti bilinmeyen ve üzerinde patlayıcı bulunan İHA saldırı girişiminin engellendiği duyuruldu.

Suriye'de ABD'nin Tenef bölgesindeki üssüne henüz aidiyeti bilinmeyen ve üzerinde patlayıcı bulunan insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef'te, ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen ve üzerinde patlayıcı bulunan İHA ile saldırı girişiminde bulunuldu.

Üste konuşlu ABD güçlerinin, İHA'yı üsse ulaşmadan çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.