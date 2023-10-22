ABD, Ortadoğu'ya ek birlikler ve füze sistemleri gönderecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ortadoğu'daki ABD güçlerinin kuvvetlendirilmesi için ek destek sağlanacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Ortadoğu'daki kuvvetlerini daha da güçlendirmek için ilave destek sağlanacağını açıkladı.

Austin, konuya ilişkin açıklamasında, "İran ve vekil güçlerin Ortadoğu'daki faaliyetlerinin arttığı" ve bu nedenle bölgedeki ABD güçlerinin kuvvetlendirilmesi için ek destek sağlanacağını bildirdi.

Söz konusu desteğin "bölgesel caydırıcılık çabalarını güçlendireceğini, bölgedeki ABD kuvvetlerinin güvenliğini arttıracağını ve İsrail'in savunmasına yardımcı olacağını" belirten Austin, ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower grubunun halihazırda Doğu Akdeniz'de bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubuna ilave güç olarak bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

Austin, ayrıca, ABD birliklerinin güvenliği için bölgede ek güçlerin konuşlandırılacağını ve Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi bataryası gönderileceğini de kaydetti.