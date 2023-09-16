ABD otomotiv sektöründe tarihi “büyük üçlü” grevi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD otomotiv endüstrisi tarihindeki en büyük işçi grevi ile karşı karşıya. Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), “büyük üçlü” olarak anılan Ford, General Motors ve Stellantis'te toplu iş sözleşmesi (TİS) müzakerelerinde sonuç alınamayınca grev başlattıklarını duyurdu.

Grev kapsamında sendikaya bağlı 150 bin işçiye ülke çapındaki fabrikalarda iş bırakma çağrısı yapıldı. UAW'ın greve gittiği ilk üç fabrika General Motors'un pickup ve van modellerinin üretildiği Wentzville, Ford'un Ranger ve Bronco modellerinin üretildiği Wayne ve Stellantis'in Jeep Wrangler ile Gladiator modellerinin üretildiği Toledo olarak açıklandı.

UAW Başkanı Shawn Fain, “Ayağa kalkma grevi, bizim neslimizin 1930'lardaki oturma grevlerine cevabıdır. İşçi sınıfı için ayağa kalkmanın ve kontrolsüz kurumsal açgözlülüğe karşı durmanın zamanı çoktan geçti” dedi. Anderson Economic Group, 10 günlük bir iş kesintisinin 5 milyar dolardan fazla ekonomik kayıp yaratacağı, bunun da otomobil fiyatlarını artırabileceği uyarısı yaptı.